عمرو أديب يحذر من كورونا: المسألة ليست صحية فقط ولن نحتمل قطع الأرزاق

حذر الإعلامي عمرو أديب، المواطنين من التهاون من فيروس كورونا، قائلا: "أنا بحذر من بداية الموسم، لو سمحتم في مصر موضوع كورونا ليس له علاقة بالصحة فقط، ولكن له علاقة بأكل العيش، ونحن لا نحتمل قطع الأرزاق، المسألة ليست صحية فقط ولكن لها عواقب اقتصادية".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن هناك معلومة واضحة من خلال تجربة الموجة الأولى للفيروس في مصر، "الآن أسمع عن ناس قريبة جدا ليا عندها كورونا، كان بقالنا شهرين تلاتة لا أسمع، وأسمع حالات بعيدة لا أعرفها، إنما عندما زادت الحالات ووصل لـ1000 في مصر كنت أستمع لأسماء أعرفها".

وتابع: "اليومين التلاتة اللي فاتوا أنا أسمع أسماء لفنانين وأطباء وأصدقاء، والأرقام التي ترونها هي الأرقام المثبتة، أغلب الناس بيجيلها كورونا، وتقوم بالعلاج في المنزل، فأعداد كبيرة لا تعرف عنها شيئا، ولكن الآن بدأ ناس كتير يكلموني زي الأول يسألوني عن مستشفيات".

وواصل: "أرقام الإصابات بفيروس كورونا بدأت في الزيادة، ليست الزيادة المطردة وليست الزيادة مثل فرنسا والولايات المتحدة، أنا بحذر من بدري إذا كان ربنا مدينا النعمة دي ومخلي الإصابات عندنا ما زالت محدودة ولكن يجب أن ننتبه من أنها تزيد".