عاجل.. الولايات المتحدة تتخطى الـ 94 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم السبت، تسعة ملايين حالة، بعد أن حطمت رقمها القياسي للإصابات الجديدة اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت البلاد يوم الجمعة رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بأكثر من 94 ألفا في 24 ساعة، محطمة بذلك الرقم القياسي البالغ 91 ألفا الذي سجلته قبل يوم واحد فقط، وفقًا لإحصاء من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة عودة تفشي المرض منذ منتصف أكتوبر، إذ سجلت حتى الآن أكثر من تسعة مليون و342 ألف حالة.

يُظهر نمط الوباء حتى الآن أن حالات دخول المستشفى عادة ما تبدأ في الارتفاع بعد عدة أسابيع من الإصابة والوفيات بعد أسابيع قليلة.

وأظهرت إحصائيات جامعة هوبكنز، أن أكثر من 229 ألف شخص ماتوا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء حتى أمس الجمعة، مع تزايد عدد الوفيات اليومية بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة أيضا.

أكد تيدروس أدهانوم جبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أنه "لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم" في المعركة ضد فيروس كورنا "كوفيد-19"، مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا كما في الولايات المتحدة.

وأقر "تيدروس"، بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات.

ومن جانبه قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن البت في سلامة وفاعلية لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، لكن من غير المرجح أن تُجري أي عملية تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.

وقال "فاوتشي"، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".