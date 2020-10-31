المنشآت التعليمية بالقاهرة الأكبر في إصابات كورونا بـ19 حالة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد في أسبوعه الثالث يسير بصورة منتظمة وكما خطط له، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتي أعلن عنها في المنشآت التعليمية بمختلف محافظات مصر والبالغة 49 إصابة غير مقلق، موضحاً أن المنشآت التعليمية بمحافظة القاهرة هى الأعلي في الإصابات بنحو 19 حالة.

وأضاف وزير التعليم لـ"الوطن"، أن الوضع الصحي بالمدارس مطمئن للغاية ولا يدعو للقلق وليس لدينا تخوفات من فيروس كورونا، وتم رصد حالة واحدة في المنشآت التعليمية في 5 محافظات، وهي واحدة في قنا، وواحدة في بورسعيد، وواحدة في بني سويف، وواحدة في المنيا، وواحدة في الغربية، مؤكداً أن المنشآت التعليمية في 21 محافظة سجلت صفر إصابات فيروس كورونا منذ بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، ومنها محافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وسوهاج وأسيوط.

ووجه وزير التعليم رسالة لجميع أولياء الأمور بمختلف محافظات الجمهورية، جاء نصها "أطمئنوا الوضع في مدارسنا غير مقلق، ونعمل دائماً لحماية أبنائنا الطلاب".

وأشار إلى أن جميع المدارس تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير فناء المدرسة والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه وتحقيق التباعد الإجتماعى داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح، منوهاً إلى أن جميع أدوات التعقيم والتطهير متواجدة بالمدارس.

وكشف شوقي عن وجود خطط بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، منوهاً إلى أن إلغاء العام الدراسي الجديد ليس مطروحاً على الإطلاق، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلقى أي شكاوى منذ بدء العام الدراسي الجديد، من شأنها تهديد الدراسة.

وشهدت المدارس صباح اليوم في العديد من محافظات مصر، حضور التلاميذ بكثافة مع أول أيام الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.