عاجل.. زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب إزمير التركية

ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة، والذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير، الذي ضرب غربي البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح.

وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية "آفاد" في بيان أن "عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة، ارتفع إلى 24 شخصا وعدد المصابين ارتفع إلى 804"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت إن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفري حصار، وعلى عمق 16.54 كيلومتر.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية، إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير، تسبب في حدوث موجات مد عاتية جزئية "تسونامي".

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير، مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأفادت "آفاد" بأنها سجلت 107 هزات أرضية ارتدادية على الأقل، بينها 21 تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأسفر الزلزال عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلميذان في إحدى المدارس المحلية، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.