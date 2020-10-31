بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب 8 أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في أثناء ذهابهم من أبشواي إلى مدينة الفيوم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد إصابة 8 مواطنين في حادث انقلاب سيارة على الدائري بمنطقة الصوفي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: "بكار عبد الحميد محمود "38 عامًا" بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أُصيب أدهم عامر أنور "30 عامًا" بكدمة في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بينما أُصيبت صفاء حمدان عبد السلام "48 عامًا" بكدمة شديدة في العامود الفقري، فيما أُصيب طه محمد قاسم "55 عامًا" باشتباه كسر في الساق الأيمن، وأصيب عبدالله رياض عبدالله "45 عامًا" بكدمة أعلى العين اليسرى، أمّا إسلام لملوم عبدالله "24 عامًا" فقد أُصيب بكدمات بالصدر، وأُصيب نادي عبد الحميد محمود "40 عامًا" بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وأخيرًا فقد أُصيب محمود سامي عبد الشفيع "30 عامًا" باشتباه ارتجاج في المخ.

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها الرائد محمد سيد دعبس، أن سبب انقلاب السيارة هو انفجار إطار السيارة وإخلال عجلة القيادة بيد السائق وعدم تمكنه من السيطرة عليها أو إيقافها ما أدى لانقلابها.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين حتى وصولهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.