غدا.. فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية لذوى الاحتياجات الخاصة

يبدأ غدا ولمدة أسبوع فتح باب الحجز لـ 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، للمواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة فقط، وشراء كراسات الشروط، وسداد مقدمات جدية الحجز، الذي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة: "بدر، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار، 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، ملوى الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة".

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأعلن أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الإحتياجات الخاصة، من يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 حتى يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020.

ويتم شراء كراسة الشروط المتضمنة إستمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

شروط حجز وحدات الإسكان الإجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

3- أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً، وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" قد إستفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

8- ألا يكون مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

9- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

10- إستعمال الوحدة السكنية للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر.