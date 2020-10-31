في نقاط.. تعرف على المنح الدراسية المقدمة بجامعة الملك سلمان

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جامعة الملك سلمان الدولية، بمحافظة جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من المسؤولين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشروعات المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدن "الطور، رأس سدر - شرم الشيخ" بطاقة استيعابية 30 ألف طالب.

بسام راضي: 30 ألف طالب السعة الاستعابية لعدد طلاب جامعة الملك سلمان

وكانت وزارة التعليم العالي، كشفت عن قواعد وشروط الحصول على منحة جامعة الملك سلمان الدولية للعام الجامعي 2020/2021.

البداية كانت، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديم 100 منحة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الثلاث، وحددت الوزارة شروط الحصول عليها:

- التقدم للمنحة جاء مطلع أكتوبر الجاري و ذلك بعد إجتياز اختبارات القدرات

- يجب أن يكون الطالب مصرياً.

- يحصل على المنحة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة على حدة.

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد التخصصات المطروحة في كل جامعة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تعطى الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين رياضيا، بعد تقديم شهادات موثقة تفيد ذلك.

** منح البنك الأهلي المصري، بجامعة الملك سلمان نسبة تصل إلى 100%.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج.

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات)

برنامج هندسة الطاقة.

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.

برنامج الاستثمار والتمويل.

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

برنامج هندسة المياه والبيئة.

- تقدم كل جامعة أهلية منح للطلاب المتفوقين الذين لم يحصلوا على المنح بعالية، ولكن ظروفهم الاجتماعية تستدعي مساعدتهم في تكاليف الدراسة.