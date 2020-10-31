صور.. التعليم العالي تنتهي من تجهيزات بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة لبدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية، بفروعيها بمدينتي " شرم الشيخ و رأس سدر"، على أنه يجرى حالياً العمل على استكمال تجهيزات الفرع الثالث بمدينة الطور، موضحة أن الجامعة تمتلك العديد من البرامج والمقرومات العلمية والبشرية التي تؤهلها للتميز.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت نهاية شهر أغسطس الماضي، عن بدء التفدم لبرامج الكليات المختلفة بجامعة الملك سلمان الأهلية بفروعها الثلاثة، موضحة البرامج بالفروع الثلاثة، بالنسبة لفرع مدينة الطور، تمثلت البرامج في كل من " العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية".

وبالنسبة لفرع الجامعة بمدينة رأس سدر، اوضحت الوزارة البرامج المقرر الدراسة بها هي المجالات الآتية المتثلة في "العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية".

وبالنسبة لفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ، موضحة أن الدراسة تبدأ بها بمجالات " اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، والعمارة".

وقال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان"، هي بمثابة نوارة وطفرة للتعليم الجامعي المصري في العصر الحديث، مؤكداً أنها مجهزة بأحدث الامكانيات البشرية والمعملية التي تؤهلها لمنا فسة كبرى الجامعات العالمية.

وأكد شعيرة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإلتحاق و القبول بالجامعات الاهلية الفترة الماضى، تمت بإحترافية شديدة وفقاً لأحدث نظم القبول والالتحاق المعتمدة في العالم، مشيراً إلى أن نظام الدراسة للبرامج والكليات بالثلاث جامعات قائم على نظام الساعات المعتمدة، وكذلك نظام التعليم الهجين، إلى أن يدمج مابين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جميع وسائل الإقامة ولمعيشة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.