فن اختيار الرموز الانتخابية.. أسد للرجال وغزال للسيدات

يتنافس المرشحون على الأرقام الأولى أو المميزة خلال ترتيب القوائم الفردية، ولكن تتمتع دائما الرموز الانتخابية بأهمية كبيرة خلال عمليات الاقتراع على مدار الانتخابات المختلفة، وتظل محور صراع بين المرشحين في اختيار الرمز الانتخابي الأشهر حتى يتميز من خلاله مرشح عن آخر، ويرتبط الرمز الانتخابي لدى ذاكرة المواطنين أكثر من رقم الترتيب في قائمة المرشحين.

137 رمزًا انتخابيًا لنظام القوائم والأحزاب، و158 رمزًا للنظام الفردي، أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض خلال انتخابات مجلس النواب التي ستُقام على مرحلتين، وتُخصص الرموز الانتخابية للمرشحين وفقًا لأولوية الترشح واختيار الرمز.

ويختلف الرجال والسيدات في اختيارهم للرموز الانتخابية، حيث يختار غالبية الرجال والشباب من المرشحين الرموز التي تعبر عن القوة والشدة، وعلى سبيل المثال أحمد محمد عبدالعزيز إسماعيل الحامدي، وشهرته "أحمد كامل الحامدي"، والمرشح بالدائرة الثانية عشر "الجمالية" بمحافظة القاهرة، حيث اختار رمز "الأسد"، في محافظة الجيزة اختار محمد علي جبر علي والشهير بـ "محمد جبر" رمز "الشاكوش" مع ترشحه دائرة "بولاق الدكرور"، فيما اختار "محمد أبو العنين" بدائرة "الجيزة" رمز "المدفع"، وفي محافظة الأقصر وتحديدًا دائرة "القرنة" اختار الدكتور "بهجت الصن" رمز "التمساح".

أما معظم السيدات المرشحات في انتخابات مجلس النواب يميلن بشكل أكبر إلى اختيار الرموز الانتخابية الناعمة والرقيقة والتي تعبر عن الإنوثة والرقة، حيث اختارت هويدا عبدالمحسن سيد مرسي، والشهيرة بـ "الدكتورة هويدا صقر" رمز "الغزال" مع ترشحها بدائرة "الخليفة والمقطم" بالقاهرة، وفي محافظة أسوان وتحديدًا بدائرة "أدفو" اختارت المرشحة "شوق حسين سالم" رمز "الفراشة"، وكانت "الماسة" هي الرمز الانتخابي للمرشحة سامية عبدالحميد بدائرة "العطارين" بمحافظة الإسكندرية، وأختارت "مها المهدي" بدائرة "أول دمياط" رمز "زهرة عباد الشمس".