من فيل أبرهة لحادث السيارة.. 5 محاولات فاشلة للاعتداء على البيت الحرام

تمتلك الكعبة المشرفة مكانة خاصة في قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض بمختلف الجنسيات والأعراق، وعلى مدى قرون عديدة تعرضت خلالها الكعبة لعدد من الحوادث، والتي وقع آخرها، مساء أمس الجمعة، بعد اقتحام سيارة مسرعة ساحة الحرم المكي، لتصطدم بالموانع الحديدة وتخترقها.

ويستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز الحوادث التي وقعت بالحرم المكي والتي جاءت كالتالي:

أبرهة الحبشي ومحاولة هدم الكعبة

كانت أول حادثة يتعرض لها الحرم المكي عام 570 ميلادية، بعد أن خرج أبرهة الأشرم حاكم اليمن بجيش جرار متجها إلى الكعبة لكي يهدمها مستخدما فيلة كبيرة، وذلك بعد أن فشل في جذب الحجاج إلى كعبته التي بناها في اليمن.

وعندما وصل أبرهة وجيشه إلى الكعبة، أخذ بتوجيه الفيلة نحوها والتي رفضت أن تبرح مكانها، وفي أثناء ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى طيورًا أبابيل أهلكت جيش أبرهة بالكامل بعد رميه بالحجارة.

حادثة القرامطة 317هـ

في عام 317 هجريا، قام القرامطة الذين كانوا يعتقدون أن شعائر الحج من الجاهلية ومن قبيل عبادة الأصنام، بالتوجه إلى مكة على رأسهم ملك البحرين "أبو طاهر سليمان" بجيش يضم 700 جنديًا، وسفكوا دماء الحجيج، وانتزعوا الحجر الأسود من مكانه، وقاموا بردم بئر زمزم، وظلوا 6 أيام بالحرم، وعروا البيت الحرام من كسوتة، وبثوا الرعب في نفوس الحجيج ولم يستطع أحد أن يقف أمامهم.

حادثة احتلال الحرم 1400هـ

بدأت أحداثها فجر يوم 1 محرم 1400 الموافق 20 نوفمبر 1979، حين استولى أكثر من 200 مسلح بقيادة جهيمان العتيبي على الحرم المكي وأغلقوا أبوابه، مدعين ظهور المهدي المنتظر.

وهز هذا الحادث العالم الإسلامي، وأودى الحادث بحياة العشرات وتسبب في سفك الدماء بساحة الحرم، واستمر الحصار أكثر من 10 أيام، حتى تمكنت القوات السعودية من السيطرة على الوضع، وتحرير الرهائن، وخلف هذا الحادث 28 قتيلا من مرتكبي الحادث.

الحوثيين وصاروخ مكة

في أكتوبر 2016 اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخاً باليستياً على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة أطلقته ميليشيات الحوثي، وأعلن التحالف أنه قد تم تدمير الصاروخ الذي أطلق من صعدة باتجاه مكة بدون أضرار.

اتهمت السعودية الحوثيين بالوقوف وراء الحادث، حيث كشف الأستطلاع أن الصاروخ أطلق من محافظة صعدة اليمنية الحدودية، وفي المقابل نفى الحوثيين هذا الأمر، وأعلنوا أنهم أطلقوا صاروخا على السعودية لكنهم قالوا إنه استهدف لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وليس مكة المكرمة أو البيت الحرام.

سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي

وظهرت إحدى السيارات في مقطع فيديو، وهي تسير بسرعة جنونية، بداخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، لتصطدم بالموانع الحديدية المتواجدة هناك وتخترقها، قبل أن تصطدم بأحد الأسوار، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وتحركت السيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي، بينما أسرع رجال الأمن للحاق بها، وفقًا لما أظهرته لقطات مُصورة بالفيديو جرى تداولها.