أستراليا تخصص 500 مليون دولار لتأمين لقاحات "كورونا" لجيرانها

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، أنها تعتزم إنفاق 500 مليون دولار أسترالي، أي ما يوازي 351 مليون دولار أميركي، لتأمين لقاحات مضادة لفيروس كورونا لجيرانها الإقليميين.

وجاء في بيان للحكومة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن كانبيرا ستخصص 500 مليون دولار أسترالي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم مبادرة إقليمية لتوفير اللقاح والأمن الصحي.

وستضمن الدولة الوصول إلى لقاحات لفيروس كورونا لأستراليا ومنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا من خلال اتفاقات شراء مسبقة مع الشركات المصنعة والمشاركة في "كوفاكس"، وهي مبادرة دولية لتوزيع لقاحات لـ"كوفيد- 19" بشكل منصف في كل أنحاء العالم.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها ستوفر جرعات لقاح آمنة وفعالة وتقدم الدعم التقني. وأضاف بيانها أن "التمويل سيساعد بشكل أكبر على ضمان أن تكون دول المحيط الهادئ وتيمور الشرقية قادرة على تحقيق تغطية كاملة للتحصين، وسيساهم بشكل كبير في تلبية حاجات جنوب شرق آسيا".

واعتبرت الحكومة الأسترالية أن "توفير لقاح سريع وآمن في المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا يعني أننا سنتمكن من العودة إلى المزيد من السفر والسياحة والتجارة بشكل عادي مع شركائنا الرئيسيين في المنطقة".

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، إلى تضامن عالمي، في إطلاق أي لقاح مستقبلي لفيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس المنظمة العالمية، إن الطريقة الوحيدة للتعافي من الوباء هي التأكد من حصول البلدان الفقيرة على اللقاح.

وأضاف أنه "من الطبيعي أن ترغب الدول في حماية مواطنيها في المقام الأول، إلا أنه يجب علينا استخدام اللقاح المنتظر عندما يكون جاهزا بصورة فعالة.. الطريقة المثلى لفعل ذلك هي تحصين بعض الناس في كل الدول وليس كل الناس في بعض الدول".