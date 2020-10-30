"ميت أبو غالب" ترفع درجة الاستعداد القصوى تأهبا للانتخابات في دمياط

نظمت الوحدة المحلية لمدينة "ميت أبو غالب" برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى، حملة للمرور على المقار الانتخابية والشوارع المحيطة بها ورفع كافة الإشغالات، لتحقيق السيولة المرورية، وتكثيف حملات النظافة.

وناشد رئيس المدينة جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى إنتخابات مجلس النواب مؤكد أنه واجب وطنى على جميع أبناء مصر، ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها لكافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وإتمام جميع التجهيزات قبل بدء انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إجرائها يومى ٨،٧ من نوفمبر القادم.

وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات الخاصة بتنظيم تلك العملية وجاء من بينها المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع و تكثيف حملات النظافة .

وكلفت عوض قطاع الكهرباء بتوفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابى وتدبير مولدات ديزل،كما وجهت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أية طوارئ مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح أى أعطال لضمان عدم إنقطاع المياه بالمقار الإنتخابية، وناشدت جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى إنتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه واجب وطنى على جميع أبناء مصر.