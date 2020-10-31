العناني عن افتتاح 3 متاحف اليوم: يؤكد اهتمام مصر بتنويع بنية السياحة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنَّ افتتاح الدولة المصرية 3 متاحف في 3 محافظات اليوم في التوقيت نفسه، يؤكّد حرص الدولة على توفير بنية أساسية سياحية متنوعة بمختلف المحافظات واستحداث نقاط جذب حديثة وجديدة تناسب مختلف المتطلبات السياحية.

وأضاف وزير السياحة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، أنَّ شرم الشيخ شهيرة بالسياحة الشاطئية والسفاري والرياضات البحرية والآن يستطيع السائح التعرف على الثقافة والحضارة المصرية".

وتابع أنَّ مدينة كفر الشيخ شهيرة بآثارها الإسلامية والمسيحية، والآن أصبحت تحتوي على متحف يبرز حضارة المحافظة، لافتًا إلى أنَّ افتتاح الدولة 3 متاحف في يوم واحد يؤكّد اهتمام الدولة على زيادة الوعي الأثري والسياحي لدى المصريين وبخاصة الأطفال والشباب للتعرف على حضارة بلدهم الثرية والفريدة، ويؤكّد توفير الدولة كل الدعم السياسي والمالي للحفاظ على آثار مصر ومتاحفها وتأكّيد حرصها على استئناف المشروعات المهمة كافة والتي توقفت منذ سنوات.