اليوم.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق، المقرر رصدها وملاحظتها مساء اليوم، موضحاًَ أن ظاهرة القمر الأزرق، تعرف بأنه حدوث اكتمال القمر "طور البدر" بنفس الشهر مرتين، مشيراً إلى أن قمر شهر صفر 1442، اكتمل وأصبح بدرا يوم 1 أكتوبر الجاري.

وأضاف المركز، في بيان نشره على الصفحة الرسمية له، أن قمر شهر ربيع الأول 1442 سيكتمل ويصبح بدرا اليوم 31 أكتوبر الجاري، وسيكون القمر أزرقًا بالاسم فقط، موضحاً أنه يعد بمثابة تعريف متفق عليه فقط لتمييزة عن البدر الأول لذات الشهر، وكان آخر قمر أزرق فى 31 مارس 2018.

وتابع أن هناك تعريف آخر للقمر الأزرق، ويكون هو الثالث من بين أربعة أقمار كاملة في موسم واحد، حيث يكون الموسم بين الانقلاب الشمسي والاعتدال.

والقمر الأزرق الموسمي القادم بعد قمر 31 أكتوبر 2020، هو قمر شهر المحرم 1443، والذى يوافق فى 22 أغسطس 2021.

القومي للبحوث يكشف الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها في نوفمبر المقبل

وكشف المعهد عن أهم الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها في شهر نوفمبر الجاري، والبداية من 2 نوفمبر المقبل الموافق الإثنين، فإنه من المتوقع أن يكون كوكب عطارد عند أقرب مسافة له من الشمس، ليأتي يوم 8 نوفبر المقبل الموافق الأحد بالظاهرة الثانية، وهي قمر ربيع الأول في طور التربيع الثاني، وفي 10 نوفمبر المقبل، سيصل كوكب عطارد إلى أعلى وضع له في السماء صباحاً و يكون عطارد عند أقصى استطالة له في مداره حول الشمس.

وفي 12 نوفمبر، سيشهد العالم اقتران القمر وكوكب الزهرة زخات شهب الثوريات الشمالية، وفي 13 نوفمير سيكون اقتران القمر وكوكب عطارد، وفي 14 نوفمبر، القمر سيكون عند أقرب مسافة له من الأرض، وفي 15 نوفمبر، ميلاد هلال شهر ربيع الآخر اقتران كوكبي المشترى وبلوتو، و17 نوفمبر، سيكون القمر عند أقرب مسافة له من الشمس، وفي 19 نوفمبر، سيشهد العالم قرتان القمر مع كوكبي المشترى وزحل.

وفي 22 نوفمبر قمر ربيع الآخر في طور التربيع الأول، و في 25 نوفمبر، اقتران القمر وكوكب المريخ، و27 نوفمبر سيكون القمر عند أبعد مسافة له من الأرض، و28 نوفمبر سيكون القمر عند أبعد مسافة من الشمس، و30 نوفمبر اكتمال بدر ربيع الآخر.