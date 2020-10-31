صور.. وفد 7 منظمات دولية يزور جامعة الجلالة الأهلية

استضافت جامعة الجلالة وفدا من البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور ممثلين عن 7 منظمات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ممثلة في لبنان واليونان وفرنسا وغانا وأوغندا وكينيا وأرمينيا ورومانيا.

وحرص الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، على استقبال الوفد واستعراض مقدمة تفصيلية عن الجامعة، والتي استقبلت أولي دفعاتها هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة استيعابية 25000 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجامعة كيان متكامل يضم مستشفى تعليمي وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والعاملين بالجامعة.

واستعرض الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، خطة عمل الجامعة خلال الفترة القادمة من خلال عقد الاتفاقيات مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية لتبادل المنح الدراسية قصيرة الأجل لرفع المستوي التدريبي والبحثي وتبادل الاساتذة والطلاب فيما بينهم، بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب للخريجين في المجالات الدراسية المشتركة.

واستهل الوفد زيارته بتفقد الحرم الجامعي والذي يضم مقرات لـ15 كلية تقدم أكثر من 65 برنامج متميز، تم افتتاح 14 مجال منهم هذا العام منقسمين إلى برنامج في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وعلوم وهندسه الحاسبات.

وتطرقت الزيارة إلى سبل التعاون ما بين الجامعة وبين ممثلي منظمات الدول المشاركة من أجل تيسير عقد المزيد من الاتفاقيات مع هذه الدول في مجال تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئه التدريس، خصوصا وأن مصر تشهد هذه الفترة نهضة حقيقة في العملية التعليمية من حيث بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لذا لابد من نقل هذه الصورة الحضارية لكافة دول العالم.

وكانت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية المنسقة لأعمال البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 قد قامت بالتنسيق مع جامعة الجلالة في وقت سابق استعدادا لهذه الزيارة، في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تبادل زيارات وفود الدول من شتى بقاع العالم لنقل صورة مصر الحضارية للغرب، وما يتم على أرضها من إنجازات في شتى المجالات، وبالأخص التعليم الجامعي باعتباره عماد تقدم الأمم ورفعة شأن جيل جديد من قادة المستقبل.