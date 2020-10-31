وزير الآثار: "تل الفراعين" بكفر الشيخ من أقدم عواصم العالم

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه جرى البدء في إنشاء متحف كفرالشيخ عام 2010 وتوقف بالكامل في عام 2011، على مساحة 6800 متر مربع، لافتا إلى أن القطع الأثرية به تظهر مختلف فترات التاريخ المصري، خاصة أسطورة أيزيس وأوزوريس، والذي تعد منطقة "تل الفراعين" بالمحافظة من أقدم عواصم العالم، ولعبت دور في الأسطورة التاريخية، حيث انتصر الخير على الشر.

وأضاف "العناني"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أن المتحف يحتوي على قطع أثرية من تل الفراعين والمعتقدات الجنائزية، كما تظهر تقدم مصر في مختلف العلوم الطبية والهندسية والرياضية، وبعض الآثار من العصور اليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامية، نظرا لأن المحافظة بها كنيسة سخا أحد النقاط الهامة في مسار العائلة المقدسة، كما يوجد بها فوة واحدة من أكبر وأهم مراكز الحضارة الإسلامية.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور ورأس سدر وشرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الجامعة كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية وعلوم الحاسبات والصناعات التكنولوجية والعلوم المالية والادارية والسياحة والضيافة والعمارة والألسن واللغات التطبيقية والزراعات الصحراوية والفنون والتصميم.