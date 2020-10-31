حوار.. رئيس جامعة الملك سلمان: قبول 670 طالب بمختلف البرامج والكليات

أكد الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة "شرم الشيخ ورأس سدر والطور"، أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة ببدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2020، وتم استقبال الطلاب وتسكينهم في البرامج بالكليات المختلفة، المتاحة للعام الجامعي 2020-2021، مشيرا إلى أنه تم قبول أكثر من 670 طالب بالبرامج المختلفة.

وأضاف "سعد"، في حواره لـ"الوطن"، أنه تم الانتهاء من سبل الإقامة والمعيشة للطلاب الملتحقين بالجامعة، دون وجود أي أزمات، مشيراً إلى أن الدراسة انتظمت بالجامعة منذ الأسبوع الأول للعام الجامعي.

وأكد أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للجامعة يعد بمثابة فخر ودعم لمسيرة التعليم في مصرلإيمانه الشديد أنه لانهضة دون تعليم متميز وراقي ويسعى لإخراج كوادر تعليمية متميزة .

سعد: انتهاء تجهيزات الجامعة بفرعي "شرم الشيخ ورأس سدر"

وإلى نص الحوار :

كيف ترى افتتاح الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان؟

- يعد بمثابة فخر ودعماً للعلمية التعليمية، وتأكيداً من الدولة المصرية أن للعلم مكانة أصبحت موجودة عما كان سابقاً، وسعداء بتشريفه ودعمه الغير محدود للعلمية التعليمية، لإيمانه الشديد أنه لا نهضة دون تعليم متميز وراقي.

هل تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة ببدء الدراسة بالجامعة؟

- بالفعل، والدراسة انتظمت بمختلف البرامج بكليات الجامعة منذ الأسبوع الأول للدراسة في 17 أكتوبر الجاري، حيث أن نظام الدراسة بالكليات "الساعات المعتمدة"، و العام الجاري تم اعتماد "التعليم الهجين" بالكليات الذي يمزج ما بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

الجامعة بها برامج وتخصصات تناسب سوق العمل

ما هي الكليات التي انطلقت بها الدراسة بفروع الجامعة الثلاثة؟

- تنطلق الدراسة بكليات العلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، والطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، وصناعات تكنولوجية في فرع رأس سدر.

وبالنسبة لفرع شرم الشيخ، ستنطلق الدراسة بكليات علوم وهندسة الحاسب وعمارة وفنون وتصميم والضيافة والألسن ولغات تطبيقة.

أما بالنسبة لفرع الطور، جاري استكمال إنشاءاته وسيتم افتتاحه رسميا بعد الانتهاء منه خلال شهور.

كم طالب تم قبولهم بالبرامج والكليات المختلفة؟

- أكثر من 670 طالب بمختلف البرامج والكليات حتى الآن.

ماذا عن نظام الدراسة بالجامعة ؟

- البرامج بنظام الساعات المعتمدة، والعام الحالي اعتمدنا التعليم الهجين الذي يدمج بين نظام التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، والجامعة مجهزة بالإمكانيات والقدرات التي تؤهلها للمنافسة عالمياً، وتصنف الجامعة ضمن الجامعات الذكية، التي تهدف لتحقيق الريادة في التعليم، وخدمة المجتمع، وتحقق الجودة والارتقاء، وتحفيز التنمية الاقتصادية.

ماذا عن الإقامة والمعيشة للطلاب؟

- تم توفير وسائل الإقامة المختلفة للطلاب بالفنادق وبأسعار مناسبة للجميع، أو الاقامة بالمدن الجامعية، وبالنسبة لوسائل النقل تم توفير جميع الخطوط للسفر من وإلى القاهرة إسبوعيا بالتعاون مع عدد من شركات قطاع النقل.

ماذا عن التعاقد مع الجامعات الدولية؟

- يجرى الانتهاء من التعاون المشترك مع كبرى الجامعات العالمية لإحداث توأمة ومنح شهادة مزدوجة وسيتم الإعلان عنها قريبا.

كم عدد الكليات المقرر تواجدها بالجامعة ؟

- 17 كلية و 54 برنامجًا دراسيًا متقدمًا في ثلاث فروع بكل من مدينة الطور، رأس سدر، وشرم الشيخ.