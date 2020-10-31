مراكز تطعيم مصل السعار بالمحافظات ومواعيد عملها

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من مرض السعار خلال الفترة الماضية، وخطورته وطرق الوقاية منه، حيث شنت وزارة أكثر من حملة ضد السعار الفيروسي، موضحة أن السعار ينتقل عن طريق لعاب الحيوان مثل الكلاب أو القطط، البقر أو الجاموس، أو عن طريق العقر أو الخدش.

وتستعرض "الوطن" في ذلك الإطار، أسماء مراكز "المصل واللقاح" بالمحافظات، الذي يوفر مصل السعار، ومواعيد العمل والعناوين، وفقا لما أعلنته "فاكسيرا"، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء وعناوين مراكز "المصل واللقاح" بالمحافظات

ـ مركز التطعيمات الرئيسي، المتواجد بـ 15 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة، الجيزة، ويبدأ العمل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء جميع أيام الأسبوع.

ـ فرع الإسكندرية، المتواجد بلوران شارع شعراوي، مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ـ فرع 6 أكتوبر، مستشفى الوادي بجوار الحصري، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ـ فرع الشروق، مستشفى نور الشروق، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة.

ـ فرع المطار، صالة 2 مطار القاهرة الدولي، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ـ فرع المعادي، داخل نادي المعادي، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع.

ـ فرع نادي الزهور مدينة نصر، المتواجد بشارع يوسف عباس، البوابة الرئيسية، مدينة نصر، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع.

ـ فرع نادي الزهور التجمع الخامس، نادي الزهور بالتجمع الخامس، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة يكون العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ـ فرع بتروسبورت، نادي القطامية لرياضي، التجمع الخامس، المستشفى الجوي التخصصي، شارع التسعين، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة يكون العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ـ فرع نادي الطيران، 14 شارع أحمد فؤاد، سانت فاتيما، مصر الجديدة، القاهرة، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة يكون العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ـ فرع كفر الشيخ، مستشفى كفر الشيخ العام، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الثانية عصرا، جميع أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة.

ـ فرع داندي مول، المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، عيادات جوكلينك، دور الجراج، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ـ فرع الرحاب، فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي، خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى السابعة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ـ نادي القضاة، شارع عبد العزيز آل سعود، خاص بالأعضاء فقط.