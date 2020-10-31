والدة "شهيد الشهامة" بالإسكندرية تروي اللحظات الأخيرة في حياته: أخد 4 طعنات

"لو انت راجل محترم مش هتعاكس البنات" مقولة نطق بها لاعب ملاكمة في وجه صاحب محل هواتف محمولة بعد معاكسة ابنة شقيقته أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، لكنه دفع حياته ثمنًا لتلك الكلمات.

ومن جانبها قالت والدة كريم محمود إبراهيم، الشاب الذى لقي مصرعه علي يد شاب طعناً بآلة حادة "مطواة" إثر دفاعه عن ابنة شقيقته ومنع التحرش بها في منطقة كرموز غرب الإسكندرية، إن نجلها كان محبوبًا ويلعب رياضة الملاكمة وكرة القدم والتنس، وحاصل على العديد من الشهادات والجوائز، كما أنه تطوع للعمل في مستشفى صدر كرموز أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن زوجها حارب لـ7 سنوات في حرب أكتوبر.

وروت الأم لـ"الوطن" بداية واقعة مقتل الملاكم كريم على يد الشاب "أ،ع،ع"، 20 سنة ، أن نجلها كان عائدًا من عمله إلى المنزل، وكان يستعد من أجل سبوع ابن شقيقه البالغ من العمر أيامًا، ثم نزل من المنزل وشاهد ابنة شقيقته في طريقها إلى الدرس، فتحدث معها قائلاً: "رايحة فين؟"، لترد: "رايحة الدرس يا خالو".

وأضافت أنه أثناء وجود "كريم" في الشارع لاحظ قيام الشاب المتهم بمعاكسة ابنة شقيقته أثناء ذهابها إلى الدرس وكان المتهم يقول لها في المعاكسة "يا جميل اديني رقمك.. اديني الحتة الصفرا اللي عليك".

وتابعت: "ابني سمعه وقال "يا كابتن مش أنا محذرك ما تعاكسش البنات في الشارع؟، وبعدين دي بنت أختي"، فرد عليه قائلاً: "يعني إيه بنت اختك؟ ما هي بنت زي أى بنت"، ثم نشبت مشادة كلامية بينهما، وقام المتهم بضرب "كريم" بالمطواة.

وأشارت الأم إلى أنه طعن نجلها 4 طعنات أصابت الكلى والقولون، وتم عمل تحويل مسار له، وكانت حالته متدهورة جدًا ويعاني من النزيف، موضحة أنه دخل العمليات يوم الجمعة الماضي، واستخدمنا أكثر من 20 كيس دم لوقف النزيف، لافتة إلى أن ابنها وزنه كان 48 كيلو فقط، كان بياخد مركز أول في البطولات عنده أكثر من 22 ميدالية ذهبية وفضية.

واختتمت والدة كريم محمود إبراهيم بأن نجلها كان طيبًا فإذا أحب شخصًا كان يعيطه كل ما يملك، وكان محبوبًا في النادي وبين رفاقه وأصدقائه في الشارع، وكان حذر هذا الشخص أكثر من مرة من معاكسة الفتيات.

وكان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة كرموز بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف بأحد الشوارع الكائنة بدائرة القسم، وإصابة أحدهما.

انتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء جلوس "كريم إبراهيم" 20 عامًا، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بالمدعو "أ.ع.ع"، 20 صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته أثناء ذهابها إلى الدرس.

وتبين من التحريات أن المجني عليه وبّخ المتهم لمعاكسته ابنة شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، وأحضر الثاني سلاحًا أبيض "مطواة" من المحل، وسدد للأول عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" في حالة حرجة لتلقي العلاج اللازم، وتبينت إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون والساق، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، إلا أنه لقي مصرعه.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة كرموز بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

ودشّن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق كريم لازم يرجع"، للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم، بعد تشييع جثمان كريم إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجمعة أمس.

فيما نعت صفحة تحمل اسم "الملاكمة المصرية" المجني عليه، مشيرة إلى أنه لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز والشركة الشرقية للدخان، وأضافت الصفحة أن اللاعب وافته المنية متأثرًا بإصابته بعدد من الطعنات، إثر محاولته الدفاع عن ابنة شقيقته من التحرش، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم.