محافظ الغربية ووزير الزراعة يفتتحان مقر الإرشاد الزراعي بطنطا

افتتح الدكتور سيد القصير وزير الزراعة، يرافقه المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، مركز الإرشاد الزراعي بقرية صناديد بمركز طنطا، حيث استمع الحاضرين إلى شرح تفصيلي من المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية لبيان الخدمات التي يقدمها المركز.

وأوضح المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المركز مقام على مساحة 600 متر بإجمالي تكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، ويخدم 5 قرى، وهي صناديد ونفيا ودفرة وكفر الشيخ سليم ومنشية جنزور، ويخدم مساحة زراعية 6300 فدان في نطاق مركز طنطا.

وتفقد وزير الزراعة، مشروع محطة البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المشروع مكون من 8 عنابر، 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط راسية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أن المشروع مسند إلى شركة الإنتاج الحربي، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الزراعة أن هذا المشروع يعتبر إضافة قوية لمحافظة الغربية، لأنه يحقق الاكتفاء الذاتي من دواجن وبيض، مشيرًا إلى نجاح وزارة الزراعة في اعتماد مجموعة من المزارع خالية من إنفلونزا الطيور، وسيتم التصدير منها مما يوفر فرص عمل للشباب.

وكان استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

يأتي ذلك في إطار تفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات، وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا، بالإضافة إلى تفقد مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.