وزير الزراعة ومحافظ الغربية يفتتحان الإدارة البيطرية بكفر الزيات

افتتح السيد القصير وزير الزراعة، وطارق رحمي محافظ الغربية، الإدارة البيطرية بكفر الزيات والوحدة البيطرية التابعة لها وذلك بحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وأكّد القصير، ضرورة الاهتمام بالتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات ومشروع البتلو من جل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية، موجها بزيادة برامج توعية المزراعين والمربيين والقوافل البيطرية، إضافة إلى تدوير المخلفات الحيوانية والاستفادة منها.

واستعرض حاتم كمال مديرية الطب البيطري بالغربية، الخدمات التي تقدمها الإدارة البيطرية بكفر الزيات للمربيين حيث تخدم 37 قرية وعزبة فيها 25 ألف من رؤوس المواشي 533 مزرعة دواجن، 4 معامل تفريخ، 15 مزرعة حلاب، 15 مزرعة تسمين مواشي، مجزران.