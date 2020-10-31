محافظ الغربية ونائبه يستقبلان وزير الزراعة لافتتاح عدد من المشروعات

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

يأتي ذلك في إطار تفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات، وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا، بالإضافة إلى تفقد مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.

ويزور السيد القصير وزير الزراعة، مصنع عجينة الياسمين بقرية شبرابلولة مركز قطور، للوقوف على مراحل تصنيع الياسمين للحصول على العجينة التي يُستخلص منها العطور.