تخدم 73 قرية.. وزير الزراعة يفتتح وحدة بيطرية بالغربية بـ 900 ألف جنيه

شهد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، افتتاح الوحدة البيطرية بكفر الزيات والمقامة على مساحة 100 متر، بإجمالي تكلفة 900 ألف جنيه.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير إدارة الطب البيطري بالغربية، أن الوحدة البيطرية تقدم كافة الخدمات البيطرية لـ37 قرية من قرى كفر الزيات، موضحًا مراحل إنشاء الوحدة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تحصين المواشي ضد الأمراض الموسمية.

وكان استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

يأتي ذلك في إطار تفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات، وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا، بالإضافة إلى تفقد مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.

ويزور السيد القصير وزير الزراعة، مصنع عجينة الياسمين بقرية شبرابلولة مركز قطور، للوقوف على مراحل تصنيع الياسمين للحصول على العجينة التي يُستخلص منها العطور.