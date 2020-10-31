محافظ مطروح: إنهاء المباني الجديدة بالجامعة في أسرع وقت

عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ28 في أولى دوراته الجديدة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والكاتب أحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة، والدكتور صلاح عسران نائب رئيس الجامعة وعمداء كليات جامعة مطروح والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على متابعته لأنشطة وأعمال الجامعة في خدمة المجتمع وأهالي مطروح بالعديد من المجالات مع تقديم كافة الدعم لها والتطلع الى المزيد، كذلك أعمال إنشاء وتطوير مباني جامعة مطروح والإسراع في إنهائها بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، وكذلك النشاط الأكاديمي والتعليمي الذي سيجعل من مطروح صرحًا علميًا ولها شأن بين الجامعات المصرية، مع الترحيب بانضمام الكاتب أحمد المسلماني والدكتور مصطفى الفقي لمجلس الجامعة في دورته الجديدة، كإضافة قوية لمجلس أمناء الجامعة والترحيب بالأفكار والمقترحات الجديدة القابلة للتطبيق على الواقع وخدمة أهالي مطروح والمجال العلمي والتعليمي بها.

ووجّه الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دعمه المتواصل للجامعة مع مسيرتها العلمية والتنموية لتكون منارة علمية لخدمة أهالي المحافظة، كما استعرض السيرة الذاتية لأحمد المسلماني كعضو جديد لمجلس الجامعة وخبراته السابقة.

وأضاف أحمد المسلماني في كلمته، على دور الجامعة في أي مجتمع كقاطرة للتنمية و روح العصر وبدخول الجامعة تنقلها المحافظة إلى مكانة وصورة ذهنية جديدة وأعلى وترتقى بها مع سعدته لما شاهده من دخول كليات جديدة لجامعة مطروح، خاصة مع وجود كليات علمية وتطبيقية كالذكاء الاصطناعي والتركيز على الجانب العملي الذي يخدم المجتمع، ليضاف إلى صورة مطروح السياحية صورة جديدة علمية مع نخبة من العلماء والاساتذة، مؤكدًا على دور الثقافة والتعليم في بناء الوطن كقوى ناعمة بالإضافة إلى القوى الأخرى، مستعرضًا جزء من أحداث ومتغيرات الواقع المحلي والإقليمي والعالمي، كما تم استعراض إنجازات جامعة مطروح خلال عام من علوم ومنشآت ومبان جديدة.

وفى نهاية المجلس أهدى الدكتور مصطفى النهار درع الجامعة لأحمد المسلماني تقديرًا لدوره الثقافي والتنويري.