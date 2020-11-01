طرق الحفاظ على صحة قلبك.. "الصحة" توضح في 7 نقاط

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة إرشادات للوقاية من أمراض القلب، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" فى نقاط هذه الإرشادت..

- استخدام الزيوت الصحية بحرص مثل زيت الزيتون والزيت الحار وزيت عباد الشمس حتى لا تتسبب بزيادة الوزن والسمنة.

- تجنب جميع الأطعمة المقلية والجاهزة، وكذلك التخلص من الدهون الموجودة حول اللحم وجلد الدواجن.

- عدم الإفراط في تناول الدهون الصحية والطبيعية مثل السمن البلدي والزبدة والقشدة حتى لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم وتصلب الشرايين.

- الابتعاد عن استخدام الدهون المتحورة والناتجة عن الزيوت المهدرجة مثل السمن النباتي أو الصناعي والكثير من المخبوزات والحلويات، وخاصة المغلفة لأنها تسبب ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين.

- تناول الأسماك مرة أسبوعيا مثل الماكريل والسردين والسلمون لأنها غنية بالأوميجا 3 الذي يحافظ على صحة القلب.

- تناول الخضراوات مع كل وجبة رئيسية وتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات كمصدر للألياف الطبيعية اللازمة لتقليل الدهون والكوليسترول في الدم.

- تناول بذور الشيا والكتان باعتبارها من مصادر الأوميجا التي تحافظ على صحة القلب ويمكن إضافتها على طبق السلطة بعد طحنها ليصبح مسحوقا يرش على الطعام لأن المعدة لا تستطع إذابة القشرة.

وأكدت الدكتورة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهمية الحفاظ على تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين على أكمل وجه والاهتمام بالأمراض غير المعدية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى زيادة أعداد الوفيات بالأمراض غير المعدية خلال شهر مايو 2020 مقارنة بمايو 2019 بمختلف دول العالم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.