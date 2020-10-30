فيديو.. "الصحة" توضح خطوات تسجيل السيدات في مبادرة الرئيس لدعم المرأة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، فيديو توعوي بخطوات تسجيل السيدات في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وعرضت الدكتورة سارة طارق، عضو فريق "المبادرة"، خطوات تسجيل السيدات في المبادرة الرئاسية للاستفادة منها.

وقالت عضو "المبادرة الرئاسية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتورة هالة زايد، في يوم المرأة العالمي خلال عام 2019، ليبدأ الإعداد والتجهيز للمبادرة.

واستعرضت "سارة"، خطوات ومراحل استفادة السيدات من المبادرة الرئاسية، والتي جاءت كالآتي:

1- السيدة تذهب للوحدة الصحية بالرقم القومي الخاص بها.

2- يتم توجيه عدد من الأسئلة من مسؤولي الوحدة الصحية للسيدة سواء كانت طبية أو غيرها.

3- بناءً على إجابات السيدة يتم تحديد نوع الخدمة التي تستحقها سواء توعية أو توعية وكشف طبي.

4- إذا كان سن السيدة من 18 إلى 35 عاما، ولا يوجد لديها عوامل خطورة فيتم التوعية، ولو كان هناك عوامل خطورة يتم الكشف والتوعية.

5- إذا كان سن السيدة فوق الـ35 سنة، يتم التوعية والكشف.

6- يتم الكشف عن طريقة طبيبة، وحال الحاجة لمزيد من الكشوفات يتم تحويلها لمركز طبي متخصص.

7- استشاري علاج أو جراحة أورام لفحص السيدة.

8- في حالة الحاجة إلى المزيد من الفحوصات، يتم إجراء أشعة، أو سحب عينة في حال الحاجة.

9- حال ثبوت وجود ورم في "العينة"، يتم تحويل السيدة لمراكز الأورام لبدء العلاج.

10- يتم العلاج بأحدث البروتوكولات العالمية الموحدة.

11- إذا تحولت السيدة لـ"طبيعية"، يتم تحديد موعد للفحص مرة أخرى، ومتابعة دورية.

12- إذا كان عمر السيدة أقل من 35 سنة، يتم الفحص كل 3 سنوات، ولو أكثر من 35 سنة يتم الفحص كل عام.

وناشدت عضو فريق "المبادرة الرئاسية"، السيدات بالاتصال على الخط الساخن 15335، أو الدخول على الصفحة الرسمية لمبادرة "100 مليون صحة" على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو تحميل أبلكيشن "صحة مصر"، حال الحاجة لمزيد من الاستفسارات.