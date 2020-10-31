أحمد فلوكس ينشر صورتين له قبل وبعد "السحر": ربنا عفاني

أعلن الفنان أحمد فلوكس، تعافيه من أزمته الصحية والنفسية التي ظل يُعاني منها مؤخرًا، قائلًا: "ربنا عفاني من أسوأ أنوع البشر وعفاني من السحر والأعمال وأعطاني البصيرة".

ونشر "فلوكس" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين له قبل وبعد الأزمة الصحية، قائلًا: "الصورتين دول ما بيفرقوش عيني ولا عقلي.. الصورة اللي ببدلة دي كانت في أسوأ فترة في حياتي رغم إني كنت ناجح وشركاتي بتنجح وبتحرك وبشتغل وكنت بستغرب أنا شكلي بيعجز ليه وليه عامل كده وليه الأبيض بقي كتير في دقني وليه مش سعيد وليه مش مظبوط وتساؤلات كتير رغم إني كل شوية كنت بسافر أعمل عمره لكن شكلي وحياتي ونفسيتي وتصرفاتي بتسوء لأسوأ".

وتابع: "فترة غريبة جدًا في كل حاجة.. دي فترة اللي اكتشفت فيها حاجات كتير وحصل بعديها واقعة الأمن، دي الفترة اللي السحر والأعمال والدمار وشرور البشر والخيانة والغدر والتوهان ومش شايف حاجة وكل ما هو سيء بيدمروا فيا وفي صحتي وفي حياتي وأنا مش فاهم حاجة.. معمي البصيرة والإحساس عجوز من الداخل مربوط في حزن بلا سبب رغم نجاحي مش عاوز أمثل مش عاوز حاجة ولا فاهم حاجة وكل شوية مستشفى وكل شوية تعب والدكاترة مش لاقية سبب طبي صريح".

وأضاف: "الصورة التانية دي بعد ما ربنا عفاني وأكرمني بالشفاء والبصيرة والراحة ربنا عفاني من أسوأ أنواع البشر عفاني من السحر والأعمال وأعطاني البصيرة لأرى من حولي جيدًا وأرى قوة وعظمة ربنا في معطياتي لينا ورحمه الله الواسعة".

واستطرد: "قربوا من ربنا واعلموا جيدًا أن لن يمسكم سوء وستنور بصيرتكم.. نصيحة اختاروا الناس اللي تبقى في حياتكم كويس.. وابعدوا عن كل شخص مؤذي وكاريه وما تتخدعوش بالمظاهر والكلام وقربوا قوي من ربنا.. يا رب ابعد كل أذى عن بيتي وأهلي وابني وعبادك يا رب.. واعطيني القوة لأحمي أهل بيتي وابني الصغير من الأذى.. وادمر كل من يحاول أذيتهم".