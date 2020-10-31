آخرها معاقبة "أبليكس".. احذر الإعلانات المضللة

قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار.

وانتشرت الإعلانات المضللة في الفترة الأخيرة على القنوات التلفزيونية بشكل كبير والتي تلعب على عاطفة المصرين لحث المواطنين على شرائها وذلك لانخفاض سعرها، وتتنوع المنتجات مابين علاج للنحافة والسمنة المفرطة وأدوات التجميل إلا أن معظمها غير مرخص من وزراة الصحة والتي قد تتسسب في مشاكل كثيرة لصحة المواطن.

وتستعرض "الوطن" أبرز الإعلانات المضللة والتي كان آخرها:

حبس الممثل القانوني لشركة أبلكيس لمدة سنة وتغريمه 900 ألف جنية

حيث قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسؤل لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبسه سنة.

الحبس شهر لصاحب "زانوسي" للصيانة وتغريم قناة "بانوراما فيلم" 100 ألف جنيه

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 372 لسنة 2015، بحبس صاحب مركز صيانه شهرًا، وتغريم الممثل القانوني لقناة فضائية 100 ألف جنيه، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشارعلى نفقته الخاصه.

حماية المستهلك: من أبرز قضايا الإعلانات المضللة "شامبو أصاب سيدة بعاهة"

وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قال في تصريحات للإعلامي عمرو أديب: إن مرصد جهاز حماية المستهلك يرصد الإعلانات المروجة للأدوية المضللة على القنوات التلفزيونية والسوشيال ميديا، لافتا إلى أن "من ضمن القضايا التي بحثها الجهاز من سيدة اشترت أحد الشامبوهات روج له عبر التلفزيون فأصيبت بعاهة مستديمة في فروة رأسها".

تحذير جهاز حماية المستهلك من التعامل مع المركز الدولي المغربي للعلاج الروحاني

وحذر جهاز حماية المستهلك، جميع المستهلكين من التعامل مع مايسمى المركز الدولي المغربي للعلاج الروحاني.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بناءً على الشكوى المقدمة إلى الجهاز تم رصد الإعلان المضلل يبث على شاشات 6 قنوات فضائية، وهى (تايم كوميدي، كايرو دراما، تايم تاكسي، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن).

وأضاف يعقوب، أن هناك تعاونا وثيقا مع هيئة الرقابة الصناعية في تعديل قانون حماية المستهلك الجديد، لافتا إلى أنه تم حل مشاكل للمستهلكين خلال العام الماضي بقيمة 390 مليون جنيه، وأن كل مشكلة يتم حلها من قبل الجهاز يعنى تخفيف العبء على المواطنين وبالتالي تخفيض الطلب على هذه السلع وهو ما يؤدي في النهاية إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك.

وتابع بأن الإعلانات المضللة هي "الهم الأزلي" بالنسبة للجهاز لأن مصر بها مواصفة قياسية للإعلان ملتزمون بها وهناك مواصفة قياسية خاصة بإعلانات الأطفال، وتم تغليظ العقوبات في قانون حماية المستهلك الجديد لتصل العقوبة في القانون القديم من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه في القانون الجديد في تهمة الإعلانات المضللة، وعقوبة الغرامة والحبس معا في قضايا حجب السلع الأساسية وتعطيش السوق.