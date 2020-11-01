4 شروط لتوصيل مرافق للمباني القديمة بأحياء الجيزة.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة عن 4 شروط يجب أن تتوافر مع المواطن عند تقديمه لطلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة بالأحياء والوحدات الإدارة المحلية (مركز-مدينة-الأحياء - القرى) التابعة للمحافظة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

- صورة رخصة المبانى.

- كشف مشتملات.

- خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (فى حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

- حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محرراً عنه محضر بالمخالفة.

- تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

شروط الحصول على الخدمة

مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

لا يوجد قرار ترميم وفى حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم

لا يوجد مستحقات متاخرة

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى

ملء النموذج الخاص بالخدمة.

الخطوة الثانية

تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

الخطوة الثالثة

سداد رسوم المعاينة.

الخطوة الرابعة

بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

الخطوة الخامسة

تسديد الرسوم وتلقى الخدمة لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام

تعديل بعض أحكام القانون رقم 140

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.