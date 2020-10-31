تصل لحد السيول.. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح، يؤدي إلى اضطرابات بالملاحة البحرية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 1 نوفمبر

توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية للبلاد، وذلك يوم الأحد في محافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والسلوم، ومطروح، والإسكندرية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا تصل لحد السيول على سلاسل من جبال البحر الأحمر، ورأس بناس، والقصير، ومرسى علم، والغردقة، والزعفرانة، ورأس غالب، وحلايب، وشلاتين.

أما على وسط وجنوب سيناء فتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول، على كاترين، ورأس سدر.

وعلى شمال وجنوب الصعيد تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا على الفيوم، والمنيا، وبني مزار، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 2 نوفمبر

وأشار الخبراء إلى أن يوم الاثنين سيشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال سيناء، على القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والسلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبورسعيد، والعريش.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على حلايب، وشلاتين، ورأس بناس، والقصير، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة خليج السويس، منها الزعفرانة، ورأس غارب، والغردقة.

وعلى وسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتصل لرعدية أحيانًا على السويس، وكاترين، ورأس سدر.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 3 نوفمبر

كما أوضح الخبراء أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء، وذلك على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبورسعيد، والعريش، وحلايب، وشلاتين، ورأس بيناس.

بينما تكون الأمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري، وجنوب سيناء، على بلطيم، وكفر الشيخ، والبحيرة، وكاترين.