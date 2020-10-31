فلوكس عن اقتحام الكمبوند: الموضوع أكبر من السحر وهكشف كل حاجة قريب

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه تعرض للمعاناة، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة محاولات البعض لإلحاق الأذى به، ووقوعه داخل دائرة السحر.

وأضاف فلوكس، لـ"الوطن"، أن واقعة اتهامه بالاعتداء على أمن كمبوند بالشيخ زايد كانت ضمن الفترة التي تعرض فيها لأزمة نفسية وصحية سيئة بسبب أعمال السحر، ومحاولات بعض الأشخاص للدفع به داخل دائرة الشر والأذى، حسب قوله، مؤكدًا: "الموضوع أكبر من السحر، وهكشف كل حاجة قريب".

وكان أحمد فلوكس قد نشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين له قبل وبعد الأزمة الصحية، قائلًا: "الصورتين دول ما بيفارقوش عيني ولا عقلي.. الصورة اللي ببدلة دي كانت في أسوأ فترة في حياتي رغم إني كنت ناجح وشركاتي بتنجح وبتحرك وبشتغل، وكنت بستغرب أنا شكلي بيعجّز ليه، وليه عامل كده، وليه الأبيض بقي كتير في دقني، وليه مش سعيد وليه مش مظبوط، وتساؤلات كتير رغم إني كل شوية كنت بسافر أعمل عمرة، لكن شكلي وحياتي ونفسيتي وتصرفاتي تسير للأسوأ".

وتابع: "فترة غريبة جدًا في كل حاجة.. دي الفترة اللي اكتشفت فيها حاجات كتير وحصل بعديها واقعة الأمن، دي الفترة اللي السحر والأعمال والدمار وشرور البشر والخيانة والغدر والتوهان ومش شايف حاجة وكل ما هو سيء بيدمروا فيا وفي صحتي وفي حياتي وأنا مش فاهم حاجة.. معمي البصيرة والإحساس عجوز من الداخل، مربوط في حزن بلا سبب، رغم نجاحي مش عاوز أمثل، مش عاوز حاجة ولا فاهم حاجة، وكل شوية مستشفى وكل شوية تعب والدكاترة مش لاقية سبب طبي صريح".

وأضاف: "الصورة التانية دي بعد ما ربنا عافاني وأكرمني بالشفاء والبصيرة والراحة، ربنا عافاني من أسوأ أنواع البشر، عافاني من السحر والأعمال وأعطاني البصيرة لأرى مَن حولي جيدًا، وأرى قوة وعظمة ربنا في معطياته لينا ورحمة الله الواسعة".

واستطرد: "قرّبوا من ربنا واعلموا جيدًا أنه لن يمسكم سوء وستستنير بصيرتكم.. نصيحة اختاروا الناس اللي تبقى في حياتكم كويس.. وابعدوا عن كل شخص مؤذي وكاره، وما تتخدعوش بالمظاهر والكلام، وقرّبوا قوي من ربنا.. يا رب ابعد كل أذى عن بيتي وأهلي وابني وعبادك يا رب.. واعطيني القوة لأحمي أهل بيتي وابني الصغير من الأذى.. وأدمر كل من يحاول أذيتهم".