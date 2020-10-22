بالفيديو.. 10 خطوات لكتابة التوكيل في المنزل قبل الذهاب لمكتب التوثيق

الذهاب للشهر العقاري لعمل توكيل ما، قد يستغرق وقتا كبيرا في الانتظار والكتابة، فضلًا عن المجازفة في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا، وهو ما دفع الدولة لتسهيل الأمر على المواطنين، من خلال التسجيل عن بعد من خلال موقع "مصر الرقمية".

ويمكنك كتابة التوكيل بنفسك، من خلال اتباع عدة خطوات، بعدها تستطيع التوجه لمكتب التوثيق المختار لإتمام التوكيل واستلامه.

خطوات كتابة التوكيل في المنزل قبل الذهاب لمكتب التوثيق.

أولا: افتح الموقع الرسمي لـ "مصر الرقمية"، وسجل داخل الموقع، حتى يمكنك الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عليه ومن بينها التوثيق والتموين والمحاكم.

ثانيًا: قم باختيار تبويب التوثيق وانزل لأسفل التبويب واختار اكتب محررك للبدء في اجراءات التسجيل.

ثالثًا: أدخل بيانات المحرر الذي تريد كتابته باختيار المحرر ونوعه من القوائم.

رابعًا: يمكنك الاطلاع على الشروط والاحكام ثم الاختيار في حالة الموافقة عليها ثم التالي.

خامسًا: أدخل بياناتك كطرف أول واختر محافظتك والحي الخاص بك وعنوانك في الخانات المتاحة أمامك.

سادسًا: إذا كنت تريد اضافة طرف أول آخر اضغط على زر اضافة طرف أول آخر ثم التالي للاستمرار.

سابعًا: من قائمة عنوان الدباحة اختار عنوان الدباحة للمحرر الذي تريد استخراجة ثم التالي .

ثامنًا: اختر طريقة السداد من الطرق المتاحة أمامك سواء كان من البطاقة أو شبكة شركات التحصيل خالص وفي حالة الضغط للسداد بالبطاقات ادخل بيانات بطاقتك بأمان واضغط على سدد الأن لمتابعة.

كما يمكنك اختيار طريقة أخرى للتسديد وهى اختيار شبكة شركات التحصيل خالص كأمان ومصاري وفي تلك الحالة أدخل البريد الالكتروني ورقم المحمول الخاص بك ثم التالي وسيظهر لك كود السداد وعداد مدة صلاحية احفظ الكود الموجود في المربع والذهاب به لأقرب منفذ سداد قريب وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لمصر الرقمية واعطه كود السداد وأطلب الايصال بعد اتمام العملية.

تاسعًا: ستظهر أمامك على الشاشة رسالة مضمونها "استلمنا طلبك بنجاح".

عاشرًا وأخيرًا: يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب في أي وقت .

يذكر أن بوابة مصر الرقمية، تم إطلاقها لتسهيل التعاملات على المواطنين للقضاء على التكدس والزحام، إذ أنها تقدم أكثر من 70 خدمة إلكترونية، منها التموين والمحاكم والرخص والمركبات وغيرها.

ويمكن للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات التموينية إلكترونيا كالتظلمات التموين وإصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد بدل تالف إلخ.