"مياه القليوبية": إصلاح خط مياه الشرب المعطل ببنها

تمكن فريق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، من إصلاح انفجار خط مياه الشرب بشارع الخدمة الاجتماعية ببنها، وتم لحام المواسير وشفط المياه من الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، وكذلك من بعض المحال الي دخلتها المياه، كما تم إعادة فتح مياه الشرب في المنطقة عقب غلقها فجر اليوم، وقامت الإدارة العامة للمرور بفتح الشارع أمام السيارات بعد غلقه لصعوبة السير به.

وتعرض شارع معهد الخدمة الاجتماعية ببنها لانفجار ماسورة مياه فجر اليوم، وغرق بالمياه التي وصلت للمحال المغلقة، وامتدت لعدد من الشوارع الجانبية، منها شارع الساحة عند بنك التعمير والإسكان ومحال سور النادي الرياضي.

وتوجه عدد كبير من أصحاب المحال للشوارع للاطمئنان على محالهم، ومحاولة سحب المياه، وقدموا استغاثات لمجلس المدينة لإرسال سيارات لشفط المياه، والعمل على إصلاح الماسورة الرئيسية التي تعرضت للانفجار.

وانتقل لمكان العطل المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، للإشراف على أعمال شفط المياه وإصلاح العطل.

وفي وقت سابق، أصدرت الشركة بيانًا صحفيًا، حذرت خلاله المواطنين من عدم التعامل مع بالوعات الصرف الصحي، أو محاولة فتحها لغرض التسليك أو للتوصيل دون علم الشركة، والتعدي على شبكة الصرف الصحي سواء في المشروعات التي تسلمتها الشركة، أو في المشروعات الجاري تنفيذها، حفاظًا على أرواح الجميع، ومنعًا لحدوث حوادث غرق أو اختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي.

وأهابت الشركة في بيانها، بجميع المواطنين عدم التعامل أو التعدي علي شبكات الصرف الصحي حرصا علي صحتهم وسلامتهم، وفي حالة وجود بلاعة صرف صحي بدون غطاء برجاء سرعة إبلاغ المختصين أو الاتصال بالخط الساخن 125 علي مدار 24 ساعة.

وكانت منطقة عرب جهينه بمركز شبين القناطر قد شهدت واقعة اختناق في بيارة للصرف الصحي، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم اختناقًا في البيارة أثناء قيامهم بتسليكها، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وتم انتشالهم جميعًا، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.