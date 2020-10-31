محافظ مطروح يؤدى واجب العزاء فى وفاة عمدة قبيلة القناشات ومرشح النواب

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، السبت يرافقه الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة، واجب العزاء في وفاة العمدة عبدالخالق سنوسى القناشى، عمدة قبيلة القناشات بمطروح.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسرته وقبيلة القناشات، وجميع أهالى مطروح، في وفاة رمز من رموز مطروح، الذى أحبه الجميع، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وشيع أهالى مطروح، اليوم، جنازة العمدة عبدالخالق عبدالسميع سنوسى، عمدة قبيلة القناشات فى مطروح، وأحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح فردى مستقل لمجلس النواب الجارى عن الدائرة الأولى بمحافظة مطروح، بمشاركة المئات من أهالى مطروح فى جنازة مهيبة حضرها عمد ومشايخ وعواقل وشباب من جميع مراكز ومدن مطروح الثمانية.

وخرجت الجنازة من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، بعد أن صلى المشيعون عليه صلاة الظهر وإنتلىء المسجد الذى يسع ما يقرب من 2000 مصلى، وكان عدد المصلين خارج المسجد أكثر من الداخل، وإنتقل المشيعون بالجثمان فى أعداد غفيرة إلى مقابر المغاربة بمطروح، بعد إمتلأت الشوارع حوله خلال تشييع الجنازة، ودفن العمدة بعد إستمر المشيعون يدعون له بالرحمه والمغفرة قرابة 30 دقيقة فى المقابر.

وتخيم على محافظة مطروح حالة من الحزن عقب الإعلان عن وفاته مساء أمس الجمعة، حيث أنه عمدة قبيلة ويتمتع بسمعه طيبة، ويخدم جميع أبناء قبائل مطروح، ومعروف بحسن السمعه، وأعماله الخدمية فى خدمة المجتمع والمواطنين.

وفوجئ أهالى مطروح بوفاة المرشح، بعد أنباء عن حصوله عن ثالث أعلى تصويت فى الدائرة الأولى فى إنتخابات مجلس النواب الجارية من الجولة الأولى والتى من المتوقع الإعلان عن نتائجها رسميا خلال ساعات قليلة.

وأكدت مصادر، أن المرشح المستقل عن مطروح، تعرض لوعكة صحية شديدة مفاجئة، وهو ما أدى إلى نقله على إثرها إلى المستشفى فى الأسكندرية لتلقى العلاج اللازم ولكنه توفى، وتم نقلة إلى مطروح.