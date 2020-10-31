طقس الأحد معتدل.. وأمطار خفيفة إلى رعدية قد تصل لحد السيول

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مع توقعات بتكون الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية (القاهرة - القليوبية - الجيزة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - السلوم - مطروح - الإسكندرية).

فيما تتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس - كاترين).

وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب البلاد (الفيوم - أسيوط - المنيا - سوهاج - الأقصر).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 27 20

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 27 20

بلطيم 28 20

مطروح 25 18

السلوم 24 17

سيوة 26 15

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 27 21

نخل 27 19

نويبع 28 24

طابا 26 20

كاترين 25 14

الطور 28 22

شرم الشيخ 31 25

الغردقة 31 23

مرسى علم 30 23

الفيوم 28 18

بني سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 19

سوهاج 30 20

قنا 31 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

أبو سمبل 32 19

الوادي الجديد 33 21

شلاتين 33 25

رأس حدربة 33 26