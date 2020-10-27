الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة وشبورة كثيفة في الصباح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبراء حول حالة الطقس غدًا الأربعاء، الموافق 28 أكتوبر، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقسًا غائمًا جزئيًا حيث يكون الطقس معتدلًا نهارًا، لطيف ليلًا مصحوب بشبورة مائية.

وفي مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد فيشهد طقسًا غائمًا جزئيًا مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وأخيرًا جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة: 30 : 20.

الإسكندرية: 28 : 20.

وداي النطرون: 28 : 19.

طنطا: 29 : 20.

شبين الكوم: 30 : 20.

دمنهور: 29 : 20.

بلطيم: 29 : 20.

مطروح: 27 : 18.

السلوم: 30 : 19.

سيوة: 28 : 16.

بورسعيد: 27 : 23.

دمياط: 27 : 21.

الزقازيق: 30 : 20.

المنصورة: 29 : 19.

الإسماعيلية: 31 : 20.

السويس: 30 : 21.

العريش: 29 : 20.

رفح: 28 : 20.

رأس سدر: 31 : 21.

نخل: 29 : 17.

نويبع: 31 : 24.

طابا: 29 : 22.

كاترين: 29 : 15.

الطور: 29 : 20.

شرم الشيخ: 33 : 24.

الغردقة: 33 :25.

مرسى علم: 31 : 24.

الفيوم: 30 : 19.

بني سويف: 30 : 18.

المنيا: 31 : 19

أسيوط: 32 : 18.

سوهاج: 33 : 18.

قنا: 34 :20.

الأقصر: 37 :22.

أسوان: 38: 22.

إدفو: 38:21.

أبوسمبل: 36 :20.

الوادي الجديد: 36 :18.

شلاتين: 35 :24.

أبورماد: 34 :25.

حلايب: 32: 25.

رأس حدرية: 32:26.