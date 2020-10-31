رئيس جامعة الملك سلمان: سنقدم منتجا عالميا مكتوبا عليه "صنع في مصر"

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة إحدى الجامعات الأهلية الثلاث، مع جامعتي الجلالة والعلمين، وسيجرى افتتاحهم تباعًا، مشيرًا إلى أنها تنتمي إلى الجيل الرابع، وهي مختلفة من البرامج والبنية التحتية، إذ أنها مرنة تسمح بإنتاج القيمة المضافة.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن جامعة الملك سلمان موجودة في محافظة جنوب سيناء في 3 فروع، الأول هو رأس سدر يشمل كليات الزراعات الصحراوية والعلوم الإدارية، وكليات القطاع الطبي وكلية الهندسة وكلية الصناعات التكنولوجية وكلية العلوم.

وأوضح أن الفرع الثاني، هو شرم الشيخ، يحتوي على كليات السياحة والضيافة والألسن واللغات التطبيقية والفنون والتصميم وكلية أخرى لهندسة العمارة، أما الفرع الثالث، فيقع في الطور ويضم 7 كليات هي مجال علوم وهندسة الحاسبات ومجال العلوم الهندسية ومجال الصماعات التكنولوجية ومجال العلوم الأساسية.

وتابع: "نطمح إلى أن يكون لدينا منتج عالمي يحمل شعار صنع عالمي في مصر، من خلال بذل مجهودات كبيرة تتمثل في برامج أكاديمية مرنة تهدف إلى خدمة سوق العمل ومتطلباته الحديثة وبرامج بينية بين الطب والهندسة على سبيل المثال، جرى إعدادها كلها وفق المعايير العالمية".

وأردف: "سيكون لدينا مراكز تميز وفق احتياجات الدولة، وسنشارك في مشروعات دولية، وهذا كله في إطار من المرونة، وجرى تصميم الجامعة كمباني وبنية تحتية لتلائم كل هذه الأمور".