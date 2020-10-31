بعد افتتاح السيسي لها.. فروع جامعة الملك سلمان

افتتح منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، ضمن عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، وفقا للموقع الرسمي للجامعة.

وتعتبر جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب.

وتقدم "الوطن" لقرائها فروع جامعة الملك سلمان بتخصصاتها

الأول فرع شرم الشيخ:

ويقام هذا الفرع على مساحة 35 فدانا، ويضم 4 كليات، هي: كلية السياحة والضيافة ومدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات للحصول على بكالوريوس السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية ومدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على الليسانس في اللغات التطبيقية، والعمارة ومدة الدراسة بها خمسة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في هندسة العمارة، والفنون والتصميم ومدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم.

الثاني فرع رأس سدر:

ويقام هذا الفرع من الجامعة على مساحة 330 فدانا، ويضم 4 كليات، هي: الطب البيطري، والزراعات الصحراوية ومدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الزراعة، والعلوم الإدارية ومدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في العلوم الإدارية، أخيرًا علوم المجتمع.

الثالث فرع الطور:

ويقام على مساحة 355 فدانا، ويضم 7 كليات، هي: مجال علوم وهندسة الحاسبات ومجال العلوم الهندسية ومجال الصماعات التكنولوجية ومجال العلوم الأساسية.

ويأتي افتتاح جامعة الملك سلمان ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميا وأكاديميا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.