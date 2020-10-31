عاجل.. إطلاق نار على كاهن يوناني في ليون الفرنسية وهروب المشتبه به

أعلنت الشرطة الفرنسية، تعرض كاهن، لإطلاق نار في مدينة ليون، وهروب المشتبه به، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ووفقا لقناة "العربية"، انتشرت القوات الأمنية في موقع الحادث في ليون وسط فرنسا، فيما أصيب الكاهن إثر إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يوناني الجنسية.

وأوضحت أن الكاهن تعرض لإطلاق النار أثناء مغادرته الكنيسة في ليون، منوهة إلى أن مطلق النار على الكاهن تسلح ببندقية.