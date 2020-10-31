حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية 

شنت اليوم، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى أحياء الإسكندرية، للتصدي لظاهرة إشغالات الطريق ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور.

وفي هذا الصدد، شن حي الجمرك برئاسة الاستاذ رجب عبد الرازق حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات استهدفت الحملة شارع قصر رأس التين والسيد محمد كريم، أبو وردة، رأس التين، إسماعيل صبري، صفر، حمام الورشة وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتعديات والتحفظ علي كمية من الاشغالات المتنوعة.

وتوجهت حملة لحي المنتزه ثانٍ برئاسة اللواء اشرف بهجت؛ لرفع الإشغالات المخالفة بشارع ابن شلتوت بالعصافرة بحرى، وشارع مصطفى كامل، وشارع اسكوت، وتم التحفظ علي عدد من كمية من المضبوطات

وتمكنت الحملات التي توجهت لكل من حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع بأزالة عدد (50) حالة اشغال والتحفظ عليها شملت منطقة المطار وشارع النصر ومحيط محطة سيدي جابر.

وفي حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف، واصلت حملات إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي، حيث توجهت الحملة الي شوارع : محرم بك، الاسكندارنى، ايزيس، عبد المنعم سند، ولاجيته ،وتم خلالها إزالة ورفع عدد من حالات الاشغالات المتنوعة.

كما شن الحي حملة أخري لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع سعد زغلول ،بولانكى ،على شوشه النبى دانيال ،جرين، عرفان، وبوالينو؛ وتم خلالها إزالة ورفع عدد ١٢ حالة اشغال متنوع، والتحفظ عليها.

فيما قام حي العجمي برئاسة الاستاذ السيد موسى، بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطريق العام شملت ️شارع البيطاش، ️شارع الهانوفيل،️ شارع أسكندرية مطروح حتي الكيلو ٢١ ومدينة ٦ أكتوبر.

وفي حي المنتزة اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود واصل الحي حملاته المكبرة لازالة الاشغالات بشارع القاهرة ونقل الباعة الجائلين لسوق شارع 30 .حيث تم رفع الاشغالات وإزالة التند والسقايف المخالفة.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لازالة الاشغالات والحواجز الحديدية المخالفة شملت الحملة ش باسيليوس ومحور المحمودية.

وخلال تلك الحملات تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين، والتحفظ عليها، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين. ومازالت حملات الإشغالات مستمرة على نطاق الأحياء للتصدي لتلك الظاهرة.