رئيس جامعة الملك سلمان: كانت حلما للجميع وافتتاحها يعد انتصارا للتعليم

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن افتتاح جامعة الملك سلمان، يُعد انتصار جديد في طريق التعليم العالي، ضمن مجموعة من الانجازات التي شهدتها مصر على مدار الـ6 سنوات السابقة، موضحًا أن الجامعة كانت بالنسبة للجميع "حلم"، وكانوا يتمنون رؤية جامعة مصرية بهذه الإمكانات.

وأضاف "حسين"، خلال لقاء خاص على شاشة "Extra news"، أن جامعة الملك سلمان جامعة من الجيل الرابع، وتتميز بوجود فراغات إبداعية، ونحاول عمل منتج في هذه الجامعة عليه شعار صنع في مصر، وعمل المنتج يحتاج إلى عمل بحث وتطوير، وهذا ما يتطلب وجود برامج أكاديمية تتميز بالحداثة و تخدم سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الكليات داخل جامعة الملك سلمان، مبنية على مراكز معلومات حتى تساعدنا علي عمل فصول ذكية، وهذا الفصل يكون متعدد الأغراض ومنها تدريس محاضرات أو عمل تدريبات عملية بداخلها.

وتصنف جامعة الملك سلمان، التي تضم أكثر من 17 كلية ونحو 54 برنامجًا دراسيًا متقدمًا في ثلاثة فروع بكل من مدينة الطور، رأس سدر، وشرم الشيخ، ضمن الجامعات الذكية، التي تهدف لتحقيق الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً في التعليم والبحث العلمي.