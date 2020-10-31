توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر 2020.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء، فيما يكون حارا نهارًا، لطيفا ليلًا على شمال وجنوب الصعيد، كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف الخبراء، أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس الأحد 1 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

طقس الاثنين 2 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

طقس الثلاثاء 3 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.