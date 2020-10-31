"وزيري": افتتاح الرئيس 3 متاحف أسعد كل العاملين بقطاع الآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ3 متاحف في يوم واحد، شعور لا يوصف، أسعد كل العاملين بالقطاع، حيث تم إيقاف العمل بعدد من المتاحف خلال السنوات الماضية، فيما تم استكمال التشطيبات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن متحف شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس السيسي، الأول من نوعه في مدينة شرم الشيخ السياحية العالمية، وسيكون المتحف مقصد سياحي جديد يُضاف إلى خريطة السياحة العالمية، وبه مقتنيات تعرض لأول مرة.

وأوضح أن مقتنيات المتحف تضم 5200 قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية والرومانية واليونانية وحتى الطراز السيناوي، وتم فتح المتحف على فترتين من 10 صباحا لـ1 ظهرا، وفترة أخرى مساء، حتى يستطيع الزائر الاستمتاع بعد سياحته الشاطئية بالمتحف الجديد.

وأكد أن محافظة كفر الشيخ، كانت ملعب الصراع بين الخير والشر في الثقافة المصرية القديمة، وبالرغم من جائحة كورونا استكملنا البناء في المتاحف الجديدة وسيتم اكتشافات عدد من الاكتشافات الجديدة خلال الفترة المقبلة