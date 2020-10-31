الصحة العالمية تتوقع زيادة مصابي كورونا في مصر.. ورسائل مهمة من "زايد"

توقعت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، تزامنا مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي اتفق معه الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وأعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر بنسبة 15% خلال الفترة المقبلة.

الأمر الذي دعا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتوجيه مجموعة رسائل مهمة للمواطنين بشأن مستجدات الفيروس، تستعرضها "الوطن" في النقاط التالية:

شددت زايد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

أكدت الوزيرة جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي.

وجهت الوزيرة، وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، بالتأكد من جاهزية المستشفيات، وتوافر كافة المستلزمات، وأجهزة الأكسجين، والتنفس الصناعي، وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت عددًا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التجمعات العائلية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وحرصًا على عدم انتشار العدوى، شددت الوزيرة، على عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

واختصت الوزيرة، الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، بضرورة تجنب التجمعات، حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.