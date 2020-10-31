الموجة الثانية لكورونا تضرب أمريكا قبل الانتخابات: 101 ألف إصابة جديدة

تقف الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع الإصابات اليومية بصورة غير مسبوقة، حيث سجلت رقمًا قياسيًا في آخر 24 ساعة وصل إلى 101 ألف حالة، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 9 ملايين حالة، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الثالث من نوفمبر المقبل.

وتجاوز إجمالي الإصابات العالمية 46 ملايين إصابة بعد تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

ويواصل معدل الإصابات اليومية في ألمانيا الارتفاع، بالرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة، حيث سجلت أعلى إصابة يومية منذ بدء الجائحة وصلت إلى 19 ألفًا، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد عتبة نصف المليون، بينما يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود إغلاق جديدة في كل أنحاء إنجلترا، يُستثنى منها المتاجر الأساسية والمدارس، حتى أول ديسمبر المقبل، وذلك في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، بعد ما قاربت الإصابات حاجز المليون.

ولجأت اليونان إلى تمديد نطاق حظر التجول الليلي ليشمل كل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهي، ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، في شمال البلاد ومنطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقرر رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش، إخضاع جميع سكان البلاد ممن يفوق عمرهم 10 أعوام، البالغ عددهم 5.4 ملايين نسمة، لفحص فيروس كورونا، وتعتبر المشاركة في الفحص غير إلزامية، لكن الشخص الذي لا يحمل إفادة تظهر نتيجة سلبية قد يتعرض لغرامة كبيرة إذا ما أوقفته الشرطة، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".