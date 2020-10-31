وظائف شاغرة في 4 جامعات حكومية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عدد من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات في بعض الجامعات الحكومية، وتستعرض "الوطن" تفاصيلها على النحو التالي:

أولًا: جامعة بنها

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

- أمين الجامعة.

- مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

- مدير عام الشؤون الهندسية.

الشروط العامة للوظائف:

- استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف.

-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة و‘نجازته.

- الحصول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.

- تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محدد المدة وقابل للقياس.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

- ​مؤهل عالِ مناسب.

المستندات المطلوبة للوظائف:

1. بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والإجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين.

2. بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة.

3. المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها.

4. أن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد:

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

- مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

علمًا بأنّ آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف يوم 2 نوفمبر 2020.

ثانيًا: جامعة حلوان

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

- أمين الجامعة المساعد.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

- مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

الشروط العامة للوظائف:

- الحصول على ​مؤهل دراسي عالِ مناسب مع توافر خبرة عالية في مجال العمل بالجامعات.

- ​قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة الأدنى مباشرة.

المستندات المطلوبة للوظائف:

عدد 9 ملفات (أصل + 8 صور) تشمل الآتي:

1. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل وأن يكون حاصلا على تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز في السنتين الأخيرتين.

2. بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة.

3. اقتراحات لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري رقم 95 لسنة 2017 " معتمدة ".

4. إعداد مقترح بشأن خطة العمل على أن يتم إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي وعمل presentation له على برنامج PowerPoint تمهيدا لعرضه على لجنة القيادات.

5. عدد (6) صور شخصية.

6. صورة البطاقة الشخصية سارية.

7. صورة جواز السفر إن وجد.

علمًا بأنّ آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف يوم 13 نوفمبر 2020.

ثالثًا: جامعة دمياط

- مدير عام رعاية الطلاب بالشروط الآتية:

​مؤهل عالِ مناسب مع خبرة متخصصة في مجال العمل.

- ​القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف على التقسيمات الإشرافية التابعة للوظيفة.

المستندات المطلوبة للوظيفة:

1. البرامج التدريبية وتشمل البرامج التدريبية التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة.

2. العلاوات التشجيعية.

3. الجزاءات إن وجدت.

4. أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها كأنشطة عامة خارج العمل.

5. عدد 7 صور شخصية.

6. الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي).

علمًا بأنّ آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف يوم 23 نوفمبر 2020.

رابعًا: جامعة كفر الشيخ

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

- مدير عام الدراسات العليا والبحوث.

- أمين جامعة مساعد.

- أمين الجامعة.

الشروط العامة للوظائف:

- مؤهل دراسي عالِ مناسب مع خبرة متخصصة في مجال العمل.

- ​​القدرة على القيادة والتوجيه والمعرفة بإحدى اللغات الأجنبية والمعرفة الكافية بعلوم الحاسب الآلي.

- أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي.

المستندات المطلوبة للوظائف:

​بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من جهة عمله وموضحًا به:

- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

- تقارير وبيانات كفاية الأداء عن الخمس سنوات الأخيرة.

- الخبرات النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت – إيقاف عن العمل.

- بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها.

- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6.

- أي بيانات آخري يرى المتقدم إضافتها.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات.

- تقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و8 نسخ.

علمًا بأنّ آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف يوم 23 نوفمبر 2020.