سامح علاء: أفلام يوسف شاهين أكبر من أي جائزة ولا يصح مقارنتي به

بعد فوز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتحقيق "ستاشر" نجاحا كبيرا، حيث يعد أول عمل سينمائي مصري، يحصد جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، خلال دورة هذا العام، كما أنه أول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة منذ 50 عاما، طرح بعض الجمهور والصحفيين، مقارنة بين مخرجه سامح علاء، والمخرج الكبير يوسف شاهين.

وكان شاهين، حصل على جائزة اليوبيل الذهبي من مهرجان كان عام 1997عن مجمل أعماله، علق "سامح" على تلك المقارنة قائلا: "أي وجه للمقارنة بيننا، أستاذ يوسف شاهين أعماله أكبر من أي جوائز، وتلك المقارنة ليست عادلة".

وأضاف "سامح" لـ"الوطن": "يوسف شاهين تعلمنا منه السينما، وعرفت مهرجان كان عن طريق أفلامه، وبعيدا عن أي شيء أنا من عشاق سينما يوسف شاهين، ودوما أفلامه عظيمة وأكبر من أي جائزة، فالجوائز شيء تقديري، ووليدة اللحظة، والمقارنة لا تصح بيننا، حيث أن الظروف والوقت والتكنيك السينمائي مختلف بيننا بشكل كبير، وصنع فيلم قصير مختلف تماما عن فيلم روائي طويل، ولا يجوز أن نقارن بأي شكل من حيث الجوائز حيث أن أفلام يوسف شاهين علامة سينمائية هامة".

يذكر أن فيلم "ستاشر"، تدور أحداثه حول شخصية الشاب آدم، الذي انقطعت كل السبل بحبيبته لفترة طويلة، ويقرر خوض أصعب الطرق حتى يتمكن من العودة والوصول إليها، وجسد شخصية "آدم" خلال أحداث الفيلم الممثل الشاب سيف الدين حميدة.

وأكد "سيف" أنه شعر بسعادة كبيرة فور علمه بحصول الفيلم على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، وأنه كان يتوقع حصول الفيلم على الجائزة، حيث إنه وفريق العمل حرصوا على تقديم عمل فني متميز ومختلف.

وأضاف "سيف" خلال تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن مشاركة الفيلم بمهرجان كان، لم تكن المشاركة الدولية الأولى له، فقد شارك الفيلم بمهرجان موسكو، وحصد جائزة أفضل فيلم قصير، كما حصل على تنويه خاص من مهرجان نامور البلجيكي، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية على مستوى العالم.