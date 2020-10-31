مرشحو النواب في دمياط يستعينون بمشاهير الكتاب والرياضيين لكسب التأييد

يخوض حزب مستقبل وطن سباق الانتخابات بمحافظة دمياط بـ4 مرشحين من أصل 88 مرشحًا، دفع بهم في الدائرتين الأولى والثانية، حيث يخوض السباق بدائرة دمياط "أيمن يوسف رخا رجل أعمال ابن كفر البطيخ، الذي يخوض السباق للمرة الأولى ومحمد مصطفى الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، الذي يخوض الانتخابات هو الآخر لأول مرة".

وفي الدائرة الثانية، يخوض السباق مجدي البساطي رجل أعمال، وسمير التلباني أحد قيادات التربية والتعليم، وكلاهما من الساسة المحنكين ولهما باع طويل في الانتخابات، حيث سبق لهما خوض التجربة عدة مرات، منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما أن البساطي عضو مجلس شورى سابق دورة 2007.

ويعول أيمن رخا على مسقط رأسه المعروف عنه العصبية والتشدد لأبناء البلد في كل الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن علاقاته الواسعة بصفته رجل أعمال، هذا إلى جانب دعم حزبه له.

ونظم رخا مسيرة انتخابية جابت شوارع كفر البطيخ، كما عقد مؤتمرات جماهيرية بقرى "السنانية وأم الرضا وعزب النهضة والأعصر"، للتحدث عن برنامجه الانتخابي، والاستماع لمشاكل أهل القرى وطلبه دعمهم في الانتخابات، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع أبناء القريتين، وتبع ذلك قيامه بجولة انتخابية، زار خلالها المقاهي وورش صناعة الأثاث، ورافقه خلال الجولة قيادات الحزب.

وعقد رخا لقاءات جماهيرية مع صيادي مدينة عزبة البرج وقرية طبل، للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، للتعرف على مشاكلهم، كما عقد لقاءً جماهيريًا بمسقط رأسه كفر البطيخ.

ووجّه الشكر والثناء لهم لدعمه قائلًا: "أهلي اللي هفضل شايل جميلهم على رأسي اللي دائمًا في ظهري، ومخليين الناس عاملة ليا ألف حساب، وحساب عزوتي وسندي عزبة أبو العز".

وأعلن السيناريست عمرو سمير عاطف، عبر مقطع فيديو، دعمه لأيمن رخا قائلاً: "أنا شخصيًا واثق فيه جدًا جدًا، اعطيه صوتك وأنت مطمئن، هيراعي مصلحتك ويخدم البلد حاجة عهدناها منه".

وأعلن عدد من المشاهير، في مقاطع فيديو مصورة، دعمهم لمحمد الماشطة في الانتخابات البرلمانية، منهم "الكابتن حازم إمام- الكابتن عصام الحضري- سيف زاهر عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم- السيناريست عمرو سمير عاطف- الكابتن محمد فضل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر".

وقال عاطف: "الماشطة صديق عزيز تربيت معه، وأثق فيه ثقة كاملة، وبإذن الله يحقق آمال الناس كلها، وأدعو كل الناس للوقوف معه وانتخابه، فالمؤكد أنه هيخدمهم ويخدم البلد وبتوقع منه يحقق إنجازات، وسيكون هناك خير كبير للبلد بوجوده في هذا المكان".

ونظم الماشطة مسيرة جابت شوارع مدينة دمياط، شاركه فيها شباب وكوادر حزب مستقبل وطن، مرتدين تيشرتات تحمل صوره، حيث استعان الماشطة بسيارات نقل مثبت عليها مكبرات صوت، ونظم لقاءات جماهيرية حاشدة بقرى "الشعراء- العنانية" ومنطقة الأعصر، كما قام بجولة انتخابية بأرض العفيفي وشارع النجدة، زار خلالها "ورش صناعة الأثاث والمقاهي ومحلات البقالة والألبان"، كما وزع بروشورات على المواطنين، للتعريف ببرنامجه الانتخابي والاستماع لمشاكلهم.

وفي الدائرة الثانية، التي تضم مراكز" فارسكور والزرقا وكفر سعد" ومدينة السرو، يتنافس مجدي البساطي عضو مجلس الشورى سابقًا، الذي يتنافس فيها مع 47 مرشحًا ومرشحة عن ذات الدائرة، حيث اعتمد البساطي إلى حد كبير على السوشيال ميديا، للتعريف ببرنامجه الانتخابي، حيث تحدّث عن أزمة عدم توفر مساكن شباب بفارسكور مسقط رأسه.

وقال: "فارسكور البلد الوحيد الذي يفتقر لإسكان الشباب"، كما نفذ جولة انتخابية بميت أبوغالب بكفر سعد، وتفتيش السرو، ونظم مسيرة سيارة جابت شوارع الدائرة، شاركت فيها سيارات ملاكي ونصف نقل، واستعان مؤيدوه بالطبل والزمر، للترويج له، حيث زار العديد من المقاهي ومحلات البقالة والفاكهة، "للقاء أكبر عدد من المواطنين"، وحمل مؤيدوه صوره من داخل ميناء دمياط، باعتباره عضو غرفة الملاحة البحرية بالميناء، كما شاركت العديد من السيارات الملاكي في مسيرته بشوارع المدينة.

شماريخ وحمل على الأعناق ومسيرات تكاتك وملاكي تدعم التلباني في مسقط رأسه بحضور مرشحي القائمة الوطنية

بينما زار سمير التلباني ابن قرية الوسطاني مرتديًا الجلباب، في جولة انتخابية، المزارعين في أراضيهم الزراعية، واستقبل مؤتمر انتخابي لأعضاء القائمة الوطنية، ممثلين في "المهندس محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب- الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب واللواء علي العساس مساعد مدير أمن دمياط سابقًا، والدكتورة هناء فاروق القيادية بحزب مستقبل وطن".

حيث قام أهالى البلد بحمل التلباني ومرشحي القائمة الوطنية على الأعناق، خلال مسيرة حاشدة تصدّرها التلباني بمسقط رأسه دعمًا لهم، كما قام مؤيدوهم بإشعال الشماريخ، وحضر المؤتمر أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وهم "أحمد البلشي- وليد التمامي ومحمد أبو حجازي"، كما نظمت الوسطاني مسيرة دعم حاشدة لمرشحها سمير التلباني، أحد قادة التربية والتعليم، شاركت فيها التكاتك والسيارات الملاكي.