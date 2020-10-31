طبيبة عن أضرار أبليكس: يسبب انسداد الأمعاء وغرغرينة

"لو راجل كل"، إعلان انتشر بشكل واسع بين العديد من القنوات لمنتج "أبليكس" يدعي قدرته على التخلص من الوزن الزائد، لتقضي محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بتغريم الممثل القانوني للشركة مبلغ 900 ألف جنيه والحبس لمدة عام، وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن قدرة المنتج، وعرضه بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.

وقالت الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن هذا المنتج لا يصنف كعلاج لأن ليس له مواصفات أو نشرة توضح مكوناته وآثاره الجانبية مثل أي علاج آخر، مضيفة أنه يدخل الأسواق على أنه مكمل غذائي، ويكتب على عبوته كلام غير علمي عن مكوناته.

أضافت "جاد" لـ"الوطن"، أن منتج "أبليكس" يتكون من مواد كيميائية غير معلومة ومجهولة المصدر، وعند إذابته في الماء يكون مادة صلبة، مما يجعله يتسبب في انسداد الأمعاء، فضلا عن مشاكل في الجهاز الهضمي قد تصل إلى غرغرينة وعمليات جراحية.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية والسمنة، أنه لا يساعد على إذابة الدهون، وهذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، وأن أي دواء غير معترف به من منظمة الصحة والدواء "FBA"، يشكل خطورة لأنه غير مجرب، إضافة إلى أنه لا يوجد أي دواء للتخسيس مصرح به في الأسواق سوى عقار واحد فقط، مناشدة الراغبين في إذابة الدهون ألا يتبعوا الإعلانات والعقاقير غير المصرح بها.

وكان قد خاطب جهاز حماية المستهلك، المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، لمعرفة موقف المنتج من حيث الترخيص، وإذا كان مصرحا بتداوله من عدمه، فيما أكد كتاب المعهد القومي للتغذية، أن شركة "فارما كلينك" لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزارة الصحة.

وبعد فحص عبوة المستحضر المعلن عنها، تأكد مخالفة العقار لما جرى التسجيل بناء عليه في المعهد، من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أنه مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح، محلي الصنع، ولا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن.