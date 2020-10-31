نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" قبل الصمت الانتخابي بكفر الشيخ

كثف حزب "مستقبل وطن" بمحافظة كفر الشيخ جهوده لدعم مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومساندة مرشحيه على المقاعد الفردية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الساعات الأخيرة، قبل بداية الصمت الانتخابي، اعتباراً من الأحد، حيث عقدت القائمة الوطنية بالمحافظة 4 مؤتمرات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤتمر الاول فى مدينة مطوبس، بحضور الدكتور علي أبوشوشة، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والمرشحين اللواء سعيد عمارة، عن حزب مستقبل وطن، والنائبة هالة أبوالسعد، عن حزب "مصر الحديثة"، والدكتورة جميانة لويس، عن حزب مستقبل وطن.

والمؤتمر الثانى في منشاة عباس، مركز سيدي سالم، بحضور المرشح المهندس عبد الحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بينما كان المؤتمر الثالث في مدينة بيلا، بحضور الدكتورة هدى الطنباري، عن حزب الشعب الجمهوري، واللواء حسام خليفة سعدة، أمين حزب مستقبل وطن بالحامول، وجمال الصيرفي، أمين الحزب بمركز بيلا، وبمشاركة عدد من أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والمؤتمر الرابع بـ"محلة دياي"، مركز دسوق، بحضور النائبة الدكتورة هالة أبو السعد.

وعقدت الدكتورة منى عبد العاطي، مرشح القائمة عن مستقبل وطن، وكذا الدكتور محمد فوزي الرفاعي، مرشح مستقبل وطن، والدكتورة هيام الطباخ، مرشح القائمة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدداً من الاجتماعات بالمدن والقرى لحشد الأهالي للتصويت للقائمة الوطنية، وأعرب المرشحون عن تقديرهم لأهالي المحافظة، والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة، وأنهم سيبذلون أقصى جهد لتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة.

من ناحية أخرى، واصل مرشحو الحزب على المقاعد الفردية لقاءاتهم الجماهيرية وجولاتهم المكثفة بدوائرهم الانتخابية، ففي الدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، واصل "سيد شمس الدين"، مرشح حزب مستقبل وطن، رقم 1 رمز القلم، جولاته ولقاءاته مع أهالي الدائرة، والاستماع إلى مطالبهم، واعداً بالعمل على حلها، من خلال توفير مكاتب لخدمة المواطنين بالمدن والقرى.

كما واصل "أيمن الأتربي"، مرشح الحزب رقم 2 رمز الكتاب، سياسة طرق الأبواب، التي يتبعها منذ بداية الدعاية الانتخابية، في حين واصل محيي الدين فتح الله القطان، مرشح الحزب رقم 3 رمز سنبلة القمح، لقاءاته مع أهالي الدائرة، كما تكثف أمانة الحزب بمركز قلين، بقيادة العميد همام جودة، جهودها مع "القطان" للفوز بأحد مقاعد الدائرة.

وواصل محمدعرابي، مرشح الحزب رقم 4 رمز الأباجورة، جهوده مع أهالي الدائرة، لإقناعهم بالتصويت له، حيث تحتاج الدائرة إلى 3 مرشحين فقط.

وفي الدائرة الثانية، سيدى سالم والرياض، واصل العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، مرشح مستقبل وطن رقم1 رمز القلم، لقاءاته بأهالى الدائرة، لنيل ثقتهم، في حين قام "علي أبوأحمد"، مرشح الشعب الجمهوري، رقم 2 رمز الصاروخ، بعقد لقاءات موسعة مع أهالي القرى لحصد أصواتهم في الانتخابات، بينما قام "توفيق أبو أحمد"، مرشح مستقبل وطن رقم 3 رمز الكتاب، بجولات في المدن والقرى، آخرها مسيرة ليلية بمدينة سيدى سالم لكسب تأييد الأهالي.

وفي الدائرة الرابعة، واصل المهندس "عادل النجار"، مرشح مستقبل وطن رقم 3 رمز الكتاب، لقاءاته المكثفة بأهالى الدائرة والتعهد أمامهم بأنه سيكون خادماً للجميع، بينما قام المحاسب "محمد الشهاوي"، رقم 2 رمز الأسد، واللواء صلاح المعداوي، رقم 1 رمز الصاروخ، بجولات عديدة بالمدن والقرى، ولقاء كبار العائلات للمطالبة بمساندتهم له في الانتخابات.

من ناحية أخرى، وفي موقف إنساني، قرر "عصام عبد العفار"، مرشح حزب مستقبل وطن رقم 2 رمز القلم، عن الدائرة الثالثة، الحامول وبيلا والبرلس، إلغاء مسيرة حاشدة كان قد أعد لها قبل يومين، بعدما علم بحدوث حالات وفاة بين أهالي الحامول.

وفي بيلا، عقد اللواء "فؤاد عبد الدايم"، مرشح الحزب رقم 1 رمز سنبلة القمح، مؤتمراً حاشداً، كما عقد "يونس عبد الرازق"، مرشح الحزب رقم 3 رمز الكتاب، مؤتمراً آخر بالبرلس، سعياً لكسب تأييد الناخبين.